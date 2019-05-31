Лидеры экосистем и топ-менеджеры компаний из финансовой и других отраслей соберутся 20 июня в Москве на крупнейшем в стране форуме об экосистемах и маркетплейсах FinWin-2019, чтобы обменяться опытом развития бизнеса в парадигме взаимовыгодных партнерств.

Фокус-темой форума этого года станет презентация решений в стиле out-of-the-box: как вырваться за рамки привычных решений по развитию экосистем и маркетплейсов, чтобы увести экосистему в динамичный лидерский отрыв.

В числе спикеров:

• вице-президент, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Евгений Колбин;

• советник первого заместителя председателя правления Банка России Елена Чайковская;

• старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимир Потапов;

• генеральный директор Tele2 Москва Игорь Жижикин;

• директор по стратегическим партнерствам Google в России Ольга Суслова;

• и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин;

• директор по рекламной монетизации «Вконтакте» Ирина Румянцева;

• директор трансакционного бизнеса Альфа-Банка Павел Рязанов;

• генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова;

• руководитель «Почтовых технологий» Почты России Владимир Урбанский;

• директор департамента стратегического планирования в МТС Александр Демьянов;

• директор по развитию в России и СНГ Alipay Богдан Задорожный.

Мероприятие будет проходить в Grand Ballroom по адресу: Шлюзовая набережная, д. 2/1, стр. 1. Подробности можно узнать на сайте мероприятия и по номеру телефона: +7 (495) 252-12-17. Зарегистрироваться на форум и принять участие можно по ссылке .