Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в национальных валютах — рублях и юанях — снизилась по итогам 2018 года менее чем до 17%. Львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая по-прежнему составляют платежи в долларах и евро, показали подсчеты РБК на базе данных ЦБ.

Анализ данных по расчетам с крупнейшим торговым партнером России (на Китай приходится около 16% российской внешней торговли) показал: кампания по дедолларизации в торговле пока не принесла серьезные плоды. Так, доля платежей в долларах и евро между Россией и Китаем увеличилась с 81,7% в 2017 году до 83,1% в 2018-м. Доля расчетов в рублях и юанях сократилась с 18,3% в предыдущем году до 16,9% в 2018-м.

Доля торговли с Китаем в долларах все же сократилась с 77,2% до 75,8%, но зато существенно — в два раза — увеличились обороты в евро. В результате доля расчетов в евро обошла долю в рублях — 7,3% против 5,3%.

Платежи в национальных валютах увеличиваются (в долларовом выражении), но ощутимо меньшими темпами, чем расчеты в традиционных резервных валютах. Сумма расчетов с Китаем в долларах выросла с 70,9 млрд долларов в 2017-м до 86,5 млрд в 2018 году. Удвоилась сумма расчетов в евро — с 4,1 млрд долларов до 8,3 млрд.

Расчеты в юанях выросли с 11,4 млрд долларов до 13,3 млрд. Торговля в рублях незначительно увеличилась — с 5,3 млрд долларов до 6 млрд.

В целом оборот торговли между Россией и Китаем товарами и услугами в 2018 году вырос на 24%, до 114,2 млрд долларов, показывают данные ЦБ. В том числе товарооборот достиг рекордных 108,3 млрд долларов (еще 5,9 млрд пришлись на торговлю услугами).

Анализ проведен на основе статистики ЦБ «Валютная структура в расчетах за поставки товаров и оказание услуг». Данные по экспорту и импорту товаров взяты из статистики ФТС России, по экспорту и импорту услуг — из статистики Банка России.