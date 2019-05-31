Сотрудники могут уйти домой раньше на час, если в помещении температура достигла 28,5 градуса

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о возможности сокращения рабочего дня в жару.



Сотрудники могут уйти домой раньше на час, если в помещении температура достигла 28,5 градуса, заявили в ведомстве. При повышении температуры до 29 градусов — на два, при 30,5 градуса — на четыре.

При этом, подчеркнули в Роструде, если работа связана с постоянной ходьбой и перемещениями, физическими нагрузками, продолжительность дня сокращается и при 26,5—27,5 градуса тепла.

Кроме того, в жаркую погоду на рабочем месте должен быть соответствующий температурный режим.

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда», — отметили в Роструде.

Сотрудникам надо давать возможность делать перерывы, предусмотреть места для отдыха, а также следить за тем, чтобы в офисах и рабочих помещениях всегда были доступны питьевая вода и аптечка с медикаментами, заключили в ведомстве.