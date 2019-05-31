Ежегодная «Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, рассказали источники РБК.

«Прямая линия» в последние годы проходила в Гостином дворе. Формат существует с 2001 года, он подразумевает включения из регионов и ответы главы государства на вопросы граждан.

Также в прошлом году был использован формат видеоконференции, когда губернаторы и министры в прямом эфире давали Путину разъяснения по тем вопросам, которые задавали граждане. В студии Гостиного двора, где проходило мероприятие, не было аудитории.



Напомним, задавать вопросы также можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, кроме того, через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Рекорд по длительности был побит в 2013 году: тогда передача длилась 4 часа 47 минут. Прошлогодняя «Прямая линия» продолжалась 4 часа 20 минут.

