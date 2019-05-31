Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.



«10 июня Соединенные Штаты введут пятипроцентные пошлины на все товары, доставляемые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока приток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится. Пошлины будут постепенно расти, пока проблема с нелегальной миграцией не будет решена, тогда пошлины будут сняты. Белый дом вскоре представит детали», — написал Трамп в Twitter .

Пошлины вводятся в ответ на кризис на границе с Мексикой. Если Мексика не «примет эффективные меры», чтобы разрешить миграционный кризис, то пошлины будут расти на 5% каждый месяц до 1 октября, когда они достигнут 25%. Пошлины останутся на уровне 25% до тех пор, пока «Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории», говорится в заявлении Трампа, распространенном Белым домом.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 млрд долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств Министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.