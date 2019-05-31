Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:01 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,52% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 645,82 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,81% — до отметки 1 276,04.

Российский рынок акций, в очередной раз переписавший в четверг исторический максимум на не очень хорошем внешнем фоне, в пятницу вряд ли сможет в очередной раз, сомневается аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня двинуться вверх будет очень сложно. С утра сильно, в районе 0,7%, падают американские фьючерсы. Продолжает сыпаться и нефть, которая вчера потеряла почти 4%. Сегодня с утра котировки сырья снижаются еще на 0,8%. Обычно после столь сильного и беспричинного падения следует отскок на пару процентов, поэтому его можно попробовать поймать», — комментирует эксперт.

На таком фоне российский рынок акций откроется в минусе, прогнозировал перед началом торгов аналитик.

«Причем, по логике, нисходящий тренд должен получить развитие и в течение дня. Но последние дни для российского рынка акций логика не работает — покупки могут идти и при негативном внешнем фоне», — замечает эксперт.