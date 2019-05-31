В России начала работу Ассоциация развития финансовой грамотности. Члены набсовета ассоциации на первом заседании 30 мая в Банке России обсудили формирование системы отбора проектов по финансовой грамотности, поддержку и координацию деятельности волонтеров финансового просвещения и ряд других направлений деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

Ассоциация основана Центробанком и профессиональными участниками финансового рынка для поддержки частных и общественных инициатив в области финграмотности. Еще одна цель АРФГ — вовлечение граждан в волонтерское движение, продвигающее финансовую грамотность, отбор и подготовка волонтеров.

В ЦБ обещают, что уже осенью текущего года ассоциация, в которую в настоящее время входит 19 организаций, представит лучшие отобранные проекты и инициативы по финансовой грамотности, методики работы волонтеров финансового просвещения с различными целевыми аудиториями, опыт инициаторов проектов по практическому внедрению этих методик.

Планируется, что движение волонтеров финансового просвещения будет официально зарегистрировано и ассоциация станет главным организатором всероссийского и межрегионального конгрессов финансовых волонтеров. Для привлечения волонтеров АРФГ намерена активно сотрудничать с вузами и волонтерскими объединениями по всей стране.

В ближайшее время будет создан сайт ассоциации, на котором предполагается разместить каталог инициатив по финансовой грамотности и реестр волонтеров финансового просвещения. В АРФГ будут сформированы экспертный и попечительский советы.



Председателем наблюдательного совета АРФГ на заседании был избран Анатолий Гавриленко, глава экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России. Директором ассоциации утвержден Андрей Паранич, автор учебных пособий по финансовой грамотности.