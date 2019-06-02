Московский Кредитный Банк подключился к сервис-бюро SWIFT Национального расчетного депозитария. Таким образом МКБ получил доступ в международную сеть SWIFT с использованием технической инфраструктуры НРД, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сопровождение прямого подключения к SWIFT требует постоянных инвестиций в программно-аппаратный комплекс, информационную безопасность и обучение персонала. Поэтому мы приняли решение перейти на обслуживание в НРД, что позволит нам значительно сократить IТ-расходы, сохранив высокий уровень надежности и безопасности совершаемых операций», — отметил заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

«С учетом высокой конкуренции в банковской сфере и стремительного развития новых технологий сервисная модель использования SWIFT на базе НРД позволяет финансовым организациям не только минимизировать свои затраты, но и дает возможность сконцентрировать IТ-ресурсы на стратегических проектах», — подчеркнул управляющий директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам.