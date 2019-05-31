Рост ипотечных ставок в начале 2019 года «заставил понервничать» Минфин, заявил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.



«Многие банки стали снижать ставки по ипотеке. Для нас это большое радостное событие, потому что заставил понервничать нас эпизод с повышением ставок», — сказал замминистра.

Как отметил Моисеев, Минфин понимает, что при снижении ставок по ипотеке банки сталкиваются с балансовыми ограничениями, прежде всего по капиталу. Решить эту проблему могли бы ипотечные ценные бумаги, «дорожную карту» по которым Минфин сейчас обсуждает с ЦБ.

«Мы должны сделать такие ипотечные ценные бумаги, которые будут удобны не только российским, но и иностранным инвесторам», — указал Моисеев.

Ранее на этой неделе замминистра пояснял, что динамику ипотечных ставок определяет прежде всего макроэкономическая ситуация в стране и стоимость привлечения средств банками. Для того чтобы банкам выдать ипотеку, им необходимо привлечь фондирование, ориентиром стоимости которого на короткий срок является ключевая ставка Банка России, превышающая инфляцию, говорил Моисеев.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже. С 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019-го ставки по ипотеке выросли на 1 процентный пункт. По данным ЦБ, на 1 апреля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам достигала 10,42%. На общем собрании акционеров Сбербанка Герман Греф заявил о «переломе тренда» — о снижении ставок банка на 0,3—06%. Вслед за Сбербанком ставки стали снижать и другие банки.

