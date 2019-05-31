Компании, работающие в области промышленности и производства, а также в строительстве, более лояльны к пенсионерам и чаще берут их на работу, следует из результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть — 26% в 2019 году. Отмечается, что 38% отечественных компаний лояльны к соискателям пенсионного возраста, еще в 36% компаний пенсионеров принимают иногда, руководствуясь их уровнем квалификации и состоянием здоровья.

«Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны к соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, — «соответствие квалификационным требованиям», — показало исследование.

Пенсионеров принимают на работу 50% респондентов — представителей промышленности, 45% — строительства и недвижимости, 36% — сферы услуг, 33% — продаж. Реже всех о том, что принимают на работу пенсионеров, говорили в компаниях сферы информационных технологий (22%). Принимая подобные решения, как отмечается в исследовании, IT-компании руководствуются тем, что «с кандидатами данного возраста проблематично работать».

Сервис проводил среди представителей 500 работодателей опрос о подборе специалистов пенсионного возраста с 1 по 26 мая 2019 года.