Биржевой курс евро в ходе торгов в пятницу превысил 73 рубля впервые с 14 мая.



По состоянию на 12:02 мск стоимость единой европейской валюты достигла 73,05 рубля, повысившись на 0,5 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара вырос на 0,365 рубля, составив 65,535 рубля.

«Сворачивание спроса на рисковые активы вызвало резкое усиление давления на рубль. USD/RUB поднималась на старте торгов в пятницу до 65,46, позже откатившись до 65,39 (+22 копейки с четверга). EUR/RUB прибавляет 23 копейки до 72,55. Для доллара рост в область 65,5 знаменует возвращение к уровням, откуда USD/RUB с апреля уже дважды разворачивалась к снижению. Впрочем, на этот раз ситуация выглядит более тревожной для рубля. Два пятипроцентных провала нефти, а также явный спрос на защитные активы предвещают трудные времена впереди, что повышает шансы на рост выше 65,5, а не разворот вниз, как это было недавно. Схожие уровни сопротивления для евро/рубль находятся заметно выше текущих уровней, у 73,5, так как евро был среди отстающих последние недели. Традиционная коррекция рынков в конце недели и месяца способна оказать поддержку в ближайшие дни», — комментируют аналитики FxPro.