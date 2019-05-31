Последние дни 2019 года, 30 и 31 декабря, будут рабочими, общая продолжительность новогодних каникул составит восемь дней — с 1 по 8 января. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.



«Планируется, что в 2020 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября», — сказала Голикова.

В 2020 году предлагается перенести следующие выходные дни: с субботы, 4 января, на понедельник, 4 мая; с воскресенья, 5 января, на вторник, 5 мая.

В 2019 году новогодние праздники длились с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года — тогда суббота, 29 декабря, была перенесена на понедельник, 31 декабря, а 30 декабря выпало на воскресенье. В 2018 году каникулы также шли с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года — тогда 30 и 31 число выпадали на субботу и воскресенье.