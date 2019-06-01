«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Пока российские индексы обновляют исторические максимумы, участники рынка готовятся к неизбежной, по их мнению, коррекции. О прогнозах экспертов по дате начала нового кризиса читайте в материале Банки.ру.

• За прошедший год турецкая лира обесценилась по отношению к доллару почти на треть. Курс рубля тоже снизился к американской валюте, но лишь на 4,9% — девальвация лиры к рублю все равно остается существенной. Стало ли россиянам выгоднее отдыхать в Турции? Банки.ру проанализировал десять валют 16 самых популярных у россиян стран и выяснил, в каких еще странах девальвация валюты благоприятствует туристам. Подробнее — в инфографике «Отпуск по обменному курсу».



• Банк России намерен разобраться со случаями, когда рестораны не принимают банковские карты к оплате, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Регулятор, в частности, готов участвовать в проведении контрольных закупок, чтобы ловить нарушителей «на живца». Могут ли потребители жаловаться регулятору на нарушителей и как проверки отразятся на ценах — в материале Банки.ру.



• Выкупить долг у банка теперь предлагают даже в Instagram. Должникам обещают существенный дисконт, а покупателям обязательств — пассивный доход. Как устроен этот рынок, выгодна ли процедура клиентам, читайте в тексте «С чувством выкупленного долга».



• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал план по достижению национальных целей, согласно которому Россия должна до 2024 года стать пятой экономикой мира, обогнав Германию. Собственно, этот план лишь фиксация майских указов президента Владимира Путина от 2018 года. Насколько реальна задача и заживем ли мы лучше немцев, разбираемся здесь.