Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям учитывать и ставить отметки в анкетах самозанятых при определении источников доходов. Об этом сообщается в соответствующем информационном письме.

Регулятор обратил на это внимание в связи со случаями блокировки банковских счетов самозанятых по антиотмывочному законодательству. Отмечается, что «в деятельности кредитных организаций возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода».

«Банк России рекомендует кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента с целью возможности ее учета и использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации (включая филиалы кредитной организации), в том числе в рамках соответствующих информационных систем (электронных баз данных) кредитной организации», — говорится в письме.