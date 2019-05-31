СИАБ и «Национальная фабрика ипотеки» запустили кредитование на разные цели под залог недвижимости. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Кредит можно получить на сумму от 450 тыс. до 10 млн рублей сроком до 20 лет. Воспользоваться предложением могут физлица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес. Кредиты выдаются как под залог имеющегося жилья, так и под залог вновь приобретаемого.

В зависимости от текущих условий клиента и цели кредитования формируется процентная ставка. Для кредита «Под залог квартиры» она составит от 14,49% годовых, для кредита «На покупку квартиры» — от 13,49% годовых. По кредитованию быстро принимаются решения. Возможна работа с электронным форматом сделок.