Совкомбанк разместил на Мосбирже десятилетние облигации на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы — физические лица», — прокомментировали в банке.

По выпуску предусмотрена оферта через два года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода составляет 91 день.

Книга заявок по выпуску была открыта 23 мая 2019 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,20—9,40% годовых. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 9,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через два года в 9,31%.

Организаторами размещения выпуска выступили «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», Совкомбанк и ЮниКредит Банк.