Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,22% и составил 2 662,33 пункта. Индекс РТС вырос на 0,04%, до отметки 1 287,09.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,21%, «Газпрома» — на 0,94%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,74%, «АЛРОСы» — на 0,41%, цена бумаг Московской биржи не изменилась.



«Внешний фон к концу недели сложился так себе, и российский фондовый рынок, который вчера обновлял пики, сегодня приступил к закономерной фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи спустился к 2 644 пунктам и может просесть к 2 625 пунктам, если конъюнктура не наладится. Индекс РТС отступил к 1 275 пунктам, но его запас прочности позволяет не волноваться о подобных волнах снижения», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

За неделю индекс РТС вырос на 0,58%, до 1 286,52 пункта, а индекс Московской биржи прибавил 1,5%, поднявшись до 2 659,52 пункта, добавляет также заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Локомотивами роста рынка выступили отчетности крупных корпораций по стандартам МСФО за I квартал 2019 года, а также приближающиеся даты закрытия реестров акционеров и объявления о дивидендах. По ее словам, мощный майский рост акций «Газпрома» стал почти историческим. «Индекс РТС, по нашим прогнозам, на следующей неделе проведет торги в диапазоне 1 200—1 350 пунктов, а индекс Московской биржи — в интервале 2 600—2 700 пунктов», — добавила она.