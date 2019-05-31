Газпромбанк разместил выпуск трехлетних облигаций на 15 млрд рублей со ставкой купона ниже 8%. Об этом Банки.ру сообщили в кредитной организации.

«Это первый эмитент на российском долговом рынке, пробивший 8-процентную ставку купона на срок три года в 2019 году. Сделка встречена с широким интересом инвесторов: 46 инвесторов с общим спросом в первоначальном диапазоне около 40 миллиардов рублей», — прокомментировал первый вице-президент банка Денис Шулаков.

Он также добавил, что в сделке приняли участие крупные российские институциональные инвесторы, банки, включая «дочку» иностранного банка в России, и физические лица.

Финальный ориентир купона установлен на уровне 7,99%, рассказали в банке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,15% годовых. Техническое размещение запланировано на 6 июля. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и «Сбербанк КИБ».