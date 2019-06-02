США несут полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что это именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей, говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР «Белой книге» по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США.



«После того как США спровоцировали торговые трения, Китаю ничего не оставалось, как только предпринять ответные меры, в результате чего пострадали торговые и инвестиционные связи двух стран», — говорится в документе.

Подчеркивается, что с момента начала переговоров по устранению возникших противоречий, сторонам удалось добиться солидного прогресса, достичь определенного консенсуса, но стороны также столкнулись и со значительными сложностями.

«И каждый раз эти сложности возникали из-за того, что США отступали от договоренностей, из-за того, что говорят они одно, а делают другое, не проявляют никакой искренности и добросовестности… Торговые переговоры потерпели сокрушительную неудачу, и ответственность за это лежит полностью на американской стороне», — подчеркивается в «Белой книге».

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов.