Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в I квартале 2019 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.

Больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».

Далее идет сфера «обрабатывающие производства» — 434 тыс. человек, затем «строительство» — 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» — 275 тыс. безработных, «транспортировка и хранение» — 216 тыс.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.

Всего в I квартале этого года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.