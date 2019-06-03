«Победа+» (на три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года) теперь открывается в рублях под 5,7—6,6%, в долларах — под 0,85—1,95% годовых (до этого — под 5,5—6,8% и 0,85—2,35% соответственно). Вклад не пополняемый. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».

«Потенциал+» (на срок от трех месяцев до трех лет) в рублях можно оформить под 5,5—6,15%, в долларах — под 0,6—1,3% годовых (ранее — под 5,5—6,3% и 0,6—1,55%). Процентные ставки действительны для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+». При подключении пакета услуг «Альфа Private» действуют повышенные ставки по вкладу. Предусмотрено пополнение и частичное снятие средств. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма первоначального взноса по обоим вкладам составляет 10 тыс. рублей, 500 долларов.