Российский союз автостраховщиков (РСА) предупреждает о сайте, на котором продаются «страховые сертификаты» под видом «Зеленых карт». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«В связи с возросшим к началу отпускного сезона количеством жалоб страхователей Российский союз автостраховщиков предупреждает о работе интернет-сайта организации «Страховой и консалтинговый брокер «СКБ», который является источником распространения неких «страховых сертификатов», которые выдают за сертификаты «Зеленая карта», — говорится в сообщении.

По итогам проверки органов внутренних дел и прокуратуры по адресу, указанному на данном сайте, выяснилось, что никакой хозяйственной деятельности не ведется, что указывает на его фиктивность. По информации регистратора сайта, его домен расположен на территории другого государства.

«РСА предупреждает, что в случае приобретения фальшивых страховых сертификатов «Зеленая карта» обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства будет считаться неисполненной. Лица, приобретающие такие страховые сертификаты, рискуют подвергнуться санкциям со стороны компетентных органов иностранных государств», — предупредили в организации.