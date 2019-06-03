Переводы платежной системы UNIStream стали доступны в розничных салонах оператора связи МТС. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Клиенты могут отправить денежный перевод по России, в страны СНГ и дальнего зарубежья. Для этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, указать страну, куда необходимо отправить перевод, и назвать фамилию, имя и отчество получателя. Оформление перевода занимает около пяти минут.

Кроме того, до 30 июня 2019 года при условии получения перевода в валюте, отличной от российского рубля, комиссия с отправителя составляет 0% для переводов в Казахстан и 0,5% — в остальные страны. При этом в Армении, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии, Таджикистане и Молдавии денежный перевод можно получить в национальной валюте.