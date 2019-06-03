Банк «Александровский» расширил функционал мобильного и интернет-банка для физлиц. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Банк запустил сервис переводов по номеру телефона, карты или счета между клиентами кредитной организации, подключенными к интернет-банку или мобильному приложению. Фамилия, имя и отчество получателя определяются автоматически. Отправителю достаточно проверить корректность данных, указать сумму операции и подтвердить перевод одноразовым СМС-паролем. Средства будут сразу доступны получателю. Комиссия за перевод не взимается, кроме операций по кредитным картам.

Также при зачислении средств на карточный счет они сразу становятся доступны для использования и отражаются на карте в интернет-банке и мобильном приложении. Средства сразу поступают на карту при зачислении заработной платы, пенсии и внесении средств через кассу банка.