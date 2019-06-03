Банк «Спутник» ввел вклад «Летний процент».

Срок депозита составляет 731 день и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 365-й день — 6,5%, с 366-го по 731-й день — 6%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,25% годовых. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полный год сохраняются.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на счет вклада до востребования. Открыть депозит можно до 31 августа.