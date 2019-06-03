Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду мая составила около 7,37% годовых против 7,45% за вторую декаду мая, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.



Таким образом, ставка уменьшилась на 0,08 процентного пункта.

Напомним, перед этим ставка снизилась на 0,07 п. п. Самое низкое за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде июня 2018-го — 6,05%.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России два раза за прошлый год повышал ключевую ставку: в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. После этого ЦБ три раза, по итогам заседаний совета директоров в феврале, марте и апреле этого года, сохранял ставку на уровне 7,75%. Ближайшее заседание по ключевой ставке состоится 14 июня.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).

Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на июнь).