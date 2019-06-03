В Кремле хотели бы, чтобы основатель Baring Vostok Майкл Калви принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), и сожалеют о возникших у него проблемах с законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается дела Майкла Калви. Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников форума. Но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело», — сказал Песков во время интервью программе SophieCo на телеканале RT.

По словам представителя Кремля, Калви «был довольно активным игроком на российском рынке» больше 15 лет. «Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — заметил он.

Песков также добавил, что в Кремле не могут оценивать уголовное дело, в рамках которого Калви был задержан. «Я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело. Мы не знаем, какой характер оно носит», — сказал пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопрос, находится ли это дело под личным контролем Владимира Путина, Песков ответил: «Да, конечно». «Его информируют, он получает об этом отчеты… Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов. Но закон есть закон — его надо соблюдать», — пояснил пресс-секретарь президента.

Основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек арестовали в феврале в рамках уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему было передано 59,9% акций International Financial Technology Group. При этом оценка акций в 3 млрд рублей была сильно завышена: их реальная стоимость не превышала 600 тыс. рублей, считает следствие. Калви обвинения отрицает и связывает уголовное дело с акционерным конфликтом.

Позднее Калви и экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева перевели под домашний арест, остальные фигуранты дела остались в СИЗО. Следствие попросило суд учесть, что в поддержку финансиста выступили многочисленные поручители. Сейчас Калви нельзя покидать жилье и пользоваться средствами связи.

Ранее стало известно, что Baring Vostok передал в Следственный комитет прошение об участии Майкла Калви в ПМЭФ. В фонде отметили, что сам Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, а также напомнили, что Baring Vostok, в чьем портфеле находятся 39 компаний, ежегодно участвует в ПМЭФ.

В этом году форум пройдет с 6 по 8 июня.