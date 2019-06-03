С 3 июня 2019 года клиенты — держатели дебетовых и кредитных карт банка «Зенит» смогут получать возврат денежных средств до 30% при оплате покупок онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо зарегистрироваться на специальной странице сайта. Здесь же нужно выбрать интересующий интернет-магазин и оплатить покупки картой банка «Зенит». Банк сотрудничает более чем с 700 разнообразными магазинами различных ценовых категорий, в том числе AliExpress, TezTour, МВидео, Беру.ру, Yota, в которых можно осуществить покупки онлайн. Количество партнеров постоянно увеличивается», — говорится в сообщении банка.

После оплаты покупки кешбэк будет начислен на бонусный счет, а денежные средства с него можно перевести на банковскую карту или текущий счет.

Минимальная сумма для перечисления по номеру счета составит 20 рублей, на кредитную или дебетовую карту банка «Зенит» — 1 тыс. рублей.