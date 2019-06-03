Совокупное состояние богатейших россиян за первые пять месяцев 2019 года увеличилось на 22,729 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 3,22 млрд долларов — до 22,7 млрд. На втором и третьем местах находятся основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос на 3,44 млрд долларов, до 21,3 млрд, и один из основных владельцев «Норникеля» — Владимир Потанин, чье богатство выросло на 1,4 млрд долларов, до 21 млрд долларов.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов находится на четвертом месте (его состояние выросло на 1,37 млрд долларов, до 18,8 млрд долларов), а совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов занимает пятое место с состоянием 17,9 млрд долларов (рост с начала года — на 1,88 млрд долларов).

На шестом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре»: его состояние увеличилось на 3,1 млрд долларов — до 16,9 млрд. Седьмую строчку занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием 16,4 млрд долларов (рост на 2,22 млрд долларов).

Следом в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 849 млн долларов, до 15 млрд долларов, и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 594 млн долларов, до 13,7 млрд долларов). Замыкает десятку бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом 13,4 млрд долларов (увеличение — на 940 млн долларов).