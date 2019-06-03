Акционеры банка «Возрождение» утвердили дивиденды по привилегированным акциям в размере 2,589 млн рублей, или 2 рубля на акцию. По обыкновенным акциям принято решение не выплачивать дивиденды, следует из материалов кредитной организации.



«Размер выплаты дивидендов по привилегированным акциям составит 20% от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям принято решение не выплачивать дивиденды», — говорится в сообщении. — «Общий размер начисленных дивидендов: 2 589 010 (Два миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч десять) рублей. Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную бездокументарную именную акцию с определенным размером дивиденда, — 2 (Два) рубля 00 копеек».

Реестр на получение дивидендов закроется 11 июня.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — не позднее 26 июня 2018 года, выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 17 июля 2019 года.

