В совет директоров страховой компании «Капитал Life» вошли представители руководства госкорпорации «Ростех», АО «Трансмашхолдинг», АФК «Система» и ООО «Союз», следует из релиза компании.

«ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») сообщает, что 3 июня 2019 года под председательством президента компании Евгения Гинера состоялось внеочередное общее собрание участников общества. Общее собрание единогласно избрало совет директоров ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» в следующем составе: Артяков Владимир Владимирович, первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех»; Бокарев Андрей Рэмович, президент АО «Трансмашхолдинг»; Гинер Вадим Евгеньевич, генеральный директор ООО «Союз»; Гуревич Евгений Романович, генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни»; Евтушенков Владимир Петрович, председатель совета директоров ПАО АФК «Система», — говорится в релизе.

Совет директоров «Капитал Лайф Страхование Жизни» избран с 3 июня на пять лет. Председатель совета директоров компании будет выбран из числа участников совета директоров на первом заседании.