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• Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась с 7,45% за вторую декаду мая до 7,37% годовых в третьей декаде. Это минимальный уровень ставки с конца ноября прошлого года, когда в третьей декаде она равнялась 7,36%.

• Эксперты назвали профессии, в которых людей заменят роботы. В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий, свидетельствуют данные компании Adzuna. Под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать. Согласно данным Росстата, именно на сферу торговли приходится больше всего безработных.

• ЦБ вместе с банками реализует пилотный проект по подтверждению электронной почты банковских клиентов — физических лиц. Кредитные организации часто направляют клиенту сообщения по СМС или электронной почте, при этом, если адрес не подтвержден, доступ к банковской тайне может получить злоумышленник, отметил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Участники рынка в целом поддерживают инициативу регулятора, уточняя, что важно конкретное содержание будущих требований или рекомендаций.

• За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Еще у 62,5% граждан зарплаты не изменились, а у 19,2% — выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.