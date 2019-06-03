Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции, направленные на Россию в связи с присоединением Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года. Об этом со ссылкой на внутреннюю записку сообщает Bloomberg.

В документе говорится, что Европейский союз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».

Агентство также указывает, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня. О других деталях Bloomberg не сообщает.

В феврале 2019 года Могерини говорила, что время снять санкции с России пока не пришло. По ее словам, ограничения были придуманы не для того, чтобы они «длились вечно», а для того, чтобы «оказать давление для выхода из ситуации». Тогда же она сообщила, что ЕС может принять еще один пакет санкций из-за инцидента с задержанием украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе.

В середине марта власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с этим происшествием. Несколько видов экономических санкций против России со стороны ЕС действуют с 2014 года и регулярно продлеваются Брюсселем.

В частности, есть ограничения на экономическую деятельность с Крымом как регионом. В рамках этого пакета запрещается ввоз товаров в Европу с полуострова, введены ограничения на торговлю с Крымом и инвестиции в регион, действует запрет для европейских компаний на развитие туристических услуг в Крыму или Севастополе и на экспорт местных технологий и товаров в Европу. Они действуют до 23 июня 2019 года.

Действуют также индивидуальные ограничения против россиян, срок которых установлен до 15 сентября 2019 года или до марта 2020 года в зависимости от того, за что именно были введены санкции. Лицам из перечня запрещено пересекать границы ЕС, а их активы на территории объединения подлежат заморозке.

Кроме того, действуют санкции, которые направлены против отдельных секторов российской экономики (ограничение на доступ к капиталу, экспорт и импорт отдельных видов продукции и российских вооружений, ограничения на технологии для нефтегазового сектора и пр.). Последний раз они продлевались 31 июля 2018 года.