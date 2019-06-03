Интернет-оператор NetByNet (дочерняя компания «МегаФона») при помощи платежного провайдера «Яндекс.Касса» начал принимать онлайн-оплату от B2B-клиентов.

Услуга позволит компании NetByNet значительно ускорить прием платежей от корпоративных клиентов, сообщает пресс-служба оператора.

«Сервис «B2B-платежи» от «Яндекс.Кассы» позволяет сократить время прохождения платежей и сэкономить время бухгалтера. Компании-клиенту достаточно оплатить услугу на сайте NetByNet, после чего оператор в течение нескольких минут получит уведомление о платеже и данные о плательщике. Таким образом, механизм оплаты услуг для юридических лиц становится таким же удобным и быстрым, как у клиентов — физических лиц», — отмечается в пресс-релизе.

«B2B-платежи» — совместный продукт «Яндекс.Кассы» и Сбербанка.

