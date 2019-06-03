Банк для предпринимателей «Точка» разработал новый сервис вместе с партнером SimpleFinance. Теперь оформить заявку на заем под обеспечение торгов и следить за ее статусом можно прямо в интернет-банке, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты «Точки» могут получить заем на сумму от 3 тыс. рублей по ставке от 2,5%, уточняют в банке.

«Все необходимые документы можно подписать также в интернет-банке — «Точка» самостоятельно передаст их кредитору. Это поможет сократить время рассмотрения заявки, минимизирует контакт клиента с кредитором, обеспечит максимальную прозрачность процесса и своевременность получения займа», — говорится в пресс-релизе.

Также в «Точке» за 20 минут откроют специальный счет и уведомят площадки об открытии. После побед в тендерах специалисты банка помогут получить банковские гарантии и заем на исполнение.

