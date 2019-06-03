За I квартал 2019 года жители Москвы пожаловались в Банк России на проблемы, связанные с автострахованием, порядка 670 раз. Жители Московской области обращались в Банк России по вопросам ОСАГО и каско порядка 350 раз. Теперь решать имущественные споры станет проще: с 1 июня 2019 года для страховых организаций стало обязательным взаимодействие с финансовым омбудсменом в части моторных видов страхования, сообщает пресс-служба регулятора по ЦФО.



«Финансовый уполномоченный будет рассматривать обращения, связанные с имущественными претензиями гражданина к страховой компании при нарушении ею обязательств по страховому возмещению по договорам ОСАГО (вне зависимости от суммы), а также иные претензии, где размер требований не превышает 500 тыс. рублей. Ранее все подобные вопросы относились к компетенции судов», — говорится в сообщении.

При возникновении споров со страховой компанией гражданин будет обязан до подачи заявления в суд обратиться к финансовому омбудсмену. При этом сначала он должен обратиться за урегулированием спора к своему страховщику. Если страховая компания не удовлетворит претензию гражданина или не ответит в установленные сроки (30 календарных дней в случае письменного обращения или 15 рабочих дней при подаче заявления в электронном виде), потребитель вправе направить обращение финансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный принимает и рассматривает обращения бесплатно, за исключением обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации. Срок рассмотрения отсчитывается с даты подачи обращения и составляет 15 рабочих дней для самого потребителя финансовых услуг и 30 рабочих дней для лиц, которым уступлено право требования потребителя. В результате гражданин получает решение финансового уполномоченного (в случае неисполнения финансовой организацией решения финансового уполномоченного ей выдается аналог исполнительного листа — удостоверение, являющееся исполнительным документом).