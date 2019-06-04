Российские банки в I квартале текущего года выдали гражданам потребкредитов на 680 млрд рублей, что практически на треть больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным компании, за I квартал банки выдали россиянам потребительских кредитов на 679,7 млрд рублей против 517,6 млрд рублей годом ранее. Выросло и количество выданных таких кредитов, но меньшими темпами: за январь — март россияне взяли их 3,8 млн, что на 5,5% больше результата за аналогичный период прошлого года. Соответственно, значительный прирост показал средний размер потребительского кредита. Он вырос практически на четверть — до 177,2 тыс. с 143,8 тыс. рублей.

При этом результаты I квартала в сегменте потребительского кредитования демонстрируют ожидаемый сезонный спад по сравнению с IV кварталом 2018 года. Так, объем выдачи в квартальном выражении сократился на 19,3%, а количество выданных потребкредитов — на 16,9%. Немного уменьшился и средний размер потребкредита — на 5,2 тыс. рублей, или на 2,8%.

«Согласно нашему прогнозу, итоги текущего года установят очередной рекорд, однако динамика не будет столь впечатляющей, как в предыдущие периоды. Основным драйвером роста потребительского кредитования, вероятнее всего, будет увеличение средней суммы потребительского кредита», — прокомментировал ситуацию гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.