Сотрудник банка из Нижневартовска (ХМАО) предстанет перед судом после того, как при помощи фиктивных кредитных договоров похитил около 1 млн рублей, часть из которых потратил на организацию свадьбы, сообщили во вторник в прокуратуре Югры.

Ведомство уточняет, что 21-летний специалист кредитного отдела местного банка за два месяца оформил четыре фиктивных договора займа, которые финансовая организация одобрила, перечислив ему на счет более 950 тыс. рублей.

«Деньги он потратил на организацию свадебного торжества и покупку бытовой техники», — пояснили РИА Новости в региональной прокуратуре.

Таким образом, молодого человека, как подчеркнули в надзорном ведомстве, обвиняют в крупном мошенничестве, ему грозит до шести лет лишения свободы.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в окружной прокуратуре.