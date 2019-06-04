Решение о том, каким должен быть электронный паспорт, должно быть принято летом, и сейчас есть два варианта: с чипом и без чипа, рассказал в интервью газете «Ведомости» вице-премьер РФ Максим Акимов.

«Сейчас на столе два предложения: одно предложение второго поколения — это «пластик» с чипом. Другое предложение — это «пластик» без чипа, потому что все, что вы можете знать о себе, вы и так носите с собой на мобильном устройстве», — сказал Акимов, уточнив, что речь идет о мобильном приложении.

«Есть серьезный вопрос: тратить ли 144 миллиарда рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас его обсуждаем. Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны — это очень большой вопрос», — рассуждает вице-премьер.

По его словам, цель — выйти на модель, при которой общение с государством будет в «облаке»: «Если у вас есть идентификатор, к которому привязана ваша фотография, некая защита, которая усложняет подделку, есть некий QR-код, который позволяет считать [определить], кто вы такой, то все остальное: от полиса медстрахования до водительских прав — уже есть в «облаке».



В этой связи Акимов привел в пример Индию, которая «пошла еще дальше и отказалась даже от такого формфактора в пользу полной биометрии», и, хотя там «зашкаливает процент ошибок», упорно идет по этому пути, а со временем, по мнению российского чиновника, имеет шансы стать в этой области глобальным лидером.