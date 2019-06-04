Почта Банк понизил ставки по вкладам «Капитальный», «Накопительный», «Доходный» и «Максимальный» на 0,1 процентного пункта, по «Почтовому» — на 0,35 п. п.

Доходность «Капитального» (от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) составит 6,5—6,9%, «Почтового» (от 50 тыс. рублей на 181 день) — 6,7% годовых, а «Максимального» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) — 7,05% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,3—6,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 6,4% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы для всех депозитов предусмотрены в течение десяти календарных дней с даты оформления договора, за исключением вклада «Накопительный». По нему допвзносы возможны в течение всего срока действия вклада.