Севергазбанк предложил акцию по кредитам малому и среднему бизнесу.



Акция «Вступай в команду партнеров» дает возможность снизить ставку на 2 процентных пункта от базового диапазона по кредитам:

• «Модернизация» на приобретение основных средств — ставка от 8% при сумме кредитования свыше 1 млн рублей (от 9,45% — до 1 млн) до 18% годовых, срок — от трех до семи лет, сумма — до 18 млн рублей;

• «Торговая линия» на пополнение оборотных средств — ставка от 10,25% свыше 1 млн (от 12,25% — до 1 млн) до 18% годовых, срок — один или два года, форма кредитования — лимит задолженности со сроком транша до 180 дней, сумма — до 18 млн рублей;

• «Торговый» на пополнение оборотных средств — ставка от 8% свыше 1 млн (от 9,95% — до 1 млн) до 18% годовых, срок — один год, сумма — до 18 млн рублей.

В качестве обеспечения требуются: залог движимого или недвижимого имущества, в том числе приобретаемого имущества, а также для юридических лиц — поручительство собственников (физических лиц — конечных бенефициаров), для индивидуальных предпринимателей — поручительство супруги(-а) заемщика.

По информации на сайте банка — для получения скидки по кредитам клиенты не должны иметь за последние два года ссуд в Севергазбанке.