Руснарбанк улучшил условия кредитной программы для бизнеса.

Оформить кредит для бизнеса «Под залог недвижимости» теперь доступно до 50 млн (ранее до 35 млн) рублей под ставку от 13% годовых на срок до семи лет. За выдачу кредита банк единовременно взимает комиссию до 2%.

Получить финансирование смогут организации со сроком существования более полутора лет на любые цели, в том числе на рефинансирование в форме кредита или в виде невозобновляемой кредитной линии.

В качестве обеспечения рассматривается жилая или коммерческая недвижимость на территории Москвы и Московской области, находящаяся на балансе организации либо принадлежащая собственнику бизнеса, либо принадлежащая третьим лицам, участвующим в сделке в качестве созаемщиков (поручителей или продавцов). Страхование передаваемого в залог имущества обязательно.

«Банк сделал данную программу более доступной для тех, кого интересуют крупные суммы на длительный срок, с минимальным сроком рассмотрения и одобрения заявки», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.