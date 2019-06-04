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• Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами. Так, работники сферы добычи сырой нефти и природного газа за один час работы в 2018 году получали порядка 793 рубля, работники производства табачных изделий — 739 рублей, в сфере производства кокса и нефтепродуктов оплата труда за один час составила 734 рубля. При этом самый высокий темп роста зарплат был зафиксирован в области здравоохранения и социальных услуг: по сравнению с 2017 годом почасовая оплата труда выросла на 23% до 260 рублей. В области нефтедобычи рост зарплаты не превысил 8%, производства табака — 2,6%, производства кокса и нефтепродуктов — 8%.

• ЦБ предлагает ввести для финансовых инструментов индивидуальный паспорт. Предполагается, что за счет этого информация о финансовых продуктах станет доступнее и удобнее для восприятия, а риски злоупотреблений снизятся. В паспорт финансового продукта, который придется подписывать и продавцу, и покупателю, могут включаться данные о поставщике услуги, информация о необходимости наличия у клиента статуса квалифицированного инвестора, общие требования к получателю, максимальный размер потерь, которые может понести клиент, а также порядок и размер платежей, возможность получить компенсацию и т. п. По словам представителя ЦБ, такие паспорта целесообразно ввести для всех секторов финансового рынка, процесс их внедрения должен стать массовым уже в этом году.

• ФСБ несколько месяцев назад направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». По информации источников СМИ, за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи. В компании отметили, что требования законодательства о предоставлении информации, необходимой для декодирования сообщений, не подразумевают передачу ключей для расшифровки всего трафика. «Исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», — заявили в пресс-службе «Яндекса». Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.

• Участники Системы быстрых платежей (СБП) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита. Такое может случиться в выходные или праздничные дни, что приведет к остановке платежей. Сейчас в СБП участвуют банки, которые способны устанавливать лимит с запасом и круглосуточно взаимодействовать с ЦБ. Однако с ростом числа участников большинство из них не сможет обеспечить непрерывную работу системы в режиме 24/7 без кредитной поддержки регулятора. В Банке России рассматривают «целесообразность предоставления банкам — участникам СБП овердрафта» в указанных случаях.