Президент РФ Владимир Путин предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной проработать механизм работы предоставления банками, кредитующими застройщиков, информации об этом взаимодействии уполномоченным госорганам. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

Тему о необходимости предоставления такой информации поднял мэр Москвы Сергей Собянин. Набиуллина отметила, что тему необходимо отработать с точки зрения закона о банковской тайне — на предоставление такой информации необходимо согласие застройщика.

«Эльвира Сахипзадовна, согласие застройщика или прописать — что должен быть заранее согласен, или, если не прописать, — банки всегда могут построить работу таким образом, что он будет согласен. Нам просто в открытую, мне кажется, лучше, сформулировать открытые правила, понятные, прозрачные», — подчеркнул президент.

«Мы отработаем эту тему. Я думаю, что предоставление информации субъектам Федерации возможно с согласия заемщика. Если застройщик согласен, чтобы эта информация предоставлялась, тогда не будет нарушения законодательства о банковской тайне, но мы должны будем дополнительно рассмотреть. И, конечно, хотелось бы, чтобы при том, что субъекты Федерации действительно мониторят эту ситуацию, банки продолжали принимать решения, основываясь на анализе рисков», — отметила глава ЦБ.

«Мне кажется, в рамках общих требований к банковской тайне можно найти механизм, мы договорились, отработаем», — добавила она.

Ранее, выступая на совещании, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что органам власти нужна «постоянно действующая легальная информация от банков по всем проблемам, которые возникают между банками и застройщиками», так как банки становятся ключевым институтом в использовании эскроу-счетов в долевом строительстве. Сейчас, например, органы власти не могут получать и информацию о задержках в финансировании, даже если оно было одобрено, сказал Собянин.