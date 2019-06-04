Компания «ДОМ.РФ», выступающая единым институтом развития в жилищной сфере, размещает выпуск облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей со сроком полтора года до оферты. Об этом во вторник сообщает Райффайзенбанк, принимающий участие в организации размещения.

Объем выпуска планировался от 20 млрд рублей. Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 8—8,1% годовых. Финальная ставка составила 7,9% годовых, а объем размещения — 25 млрд рублей, что, как отмечают в «Райффайзене», является одним из крупнейших размещений в 2019 году.

«Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 миллиардов рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 миллиард рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. Ставка купона на уровне 7,9% годовых стала одной из самых низких среди аналогичных сделок в этом году. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании», — рассказал исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олег Корнилов.



Сбор заявок прошел 28 мая, расчеты на бирже состоятся 5 июня.