Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по стоимости нефтяной марки Brent в 2019 и 2020 годах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Fitch.



Прогноз по цене Brent на 2019 год снижен с 73 долларов за баррель (согласно мартовской оценке) до 70 долларов за баррель, на 2020 год — с 80 долларов до 76 долларов.

Отмечается, что прогноз был пересмотрен ввиду резкого снижения стоимости нефти в мае на фоне беспокойства инвесторов по поводу слабости спроса и макроэкономических условий на рынке.

Fitch при этом считает, что страны — участники сделки ОПЕК+ будут продолжать регулировать мировой рынок нефти, продлив соглашение о квотах по добыче в его нынешнем формате, а во втором полугодии 2019-го цены на нефть укрепятся.

В пятницу, 31 мая, обе нефтяные марки (Brent и WTI) падали более чем на 5% на фоне статистики ее запасов и добычи в США и опасений замедления мирового экономического роста из-за внешнеторговых рисков, инициируемых США. Более того, нефть марки Brent опускалась ниже 62 долларов — впервые с 12 февраля. За две прошедшие недели Brent и WTI потеряли более 10% каждая.

Распродажа на энергетических рынках связана с обеспокоенностью трейдеров по поводу перспектив мировой экономики в условиях торговой войны США и Китая. В ходе очередного раунда торговых переговоров стороны не смогли разрешить свои противоречия и ввели дополнительные взаимные пошлины в отношении товаров друг друга.