Переводы с карты на карту по номеру телефона внутри России Visa запустила в конце 2018 года

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками запуск сервиса денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона. Об этом РБК рассказали пять источников на платежном рынке.

Аналогичный сервис внутри России платежная система запустила в конце 2018 года. Его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский Стандарт», Тинькофф Банк и Хоум Кредит Банк. Сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков — участников сервиса. По словам одного из источников РБК, внутри страны этот сервис не смог конкурировать с запущенной в начале 2019 года Системой быстрых платежей, которая работает по похожей технологии, но с большим числом банков. Поэтому Visa задумалась над развитием своего сервиса на международном рынке.

«Visa обсуждает с российскими банками их присоединение к этому сервису», — пояснил один из источников. Платежная система предлагает международные с2с-переводы, которые будут работать так же, как и российский аналог, добавляет другой собеседник. По словам еще одного источника, деньги можно будет переводить только между картами Visa, выпущенными банками — участниками сервиса. Переводы можно будет делать в 17 стран, позже этот список планируется довести до 50. Тарифы, которые будут предложены пользователям, пока обсуждаются, знает четвертый источник.

ВТБ подтвердил информацию о переговорах с платежной системой об участии в этом проекте. «Мы всегда с интересом следим за появлением новых предложений, касающихся денежных переводов по номеру телефона, в том числе трансграничных. Но в настоящий момент комментировать что-либо преждевременно, так как вопрос требует детальной проработки», — сказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Номер телефона — это лишь упрощенный идентификатор для пользователей. Он привязан к карте, поэтому банк и платежная система все равно будут видеть карточный счет и Ф. И. О. получателя средств, пояснил один из собеседников РБК.

«Мы работаем над различными направлениями сервиса переводов и поделимся информацией, когда время придет», — сообщила пресс-служба Visa.

По данным ЦБ, за 2018 год физические лица перевели через платежные системы (Western Union, «Золотая корона» и т. п.) около 9,5 млрд долларов — на 0,4 млрд больше, чем в 2017 году.

Переводы с карты на карту у Visa уже запущены в большинстве стран мира, включая страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Украину), а также Европы и Азии. Деньги можно переводить через интернет-банк или мобильное приложение, но для перевода необходимо вводить номер карты получателя, а также его имя и фамилию. Размер комиссии и возможные ограничения по переводу денежных средств за рубеж устанавливаются банком, сообщается на сайте Visa.

Весной этого года два подобных сервиса запустил Сбербанк. Через приложение «Сбербанк Онлайн» можно отправлять переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья по Ф. И. О. и номеру телефона получателя, однако деньги приходят в отделение Western Union в стране назначения. Еще один сервис мгновенных денежных переводов позволяет через приложение отправлять деньги на банковские счета в 14 европейских странах, зная номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка.

Российский сервис Visa, который был запущен в конце прошлого года, не смог конкурировать с системой переводов Сбербанка и СБП, поэтому платежной системе пришлось переключаться на трансграничный рынок, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Сервис может быть востребован, так как в России в принципе наблюдается большой объем трансграничных переводов, добавляет председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

По словам старшего менеджера департамента управления рисками компании «Делойт» (СНГ) Сергея Гришунина, тот факт, что карточные переводы могут использоваться для оплаты серого импорта из Китая и Средней Азии, а также для вывода средств за рубеж и финансирования терроризма, препятствует внедрению сервиса банками, так как они боятся возможных санкций ЦБ.

Трансграничные переводы между физическими лицами возможны по основаниям, не связанным с предпринимательской деятельностью. Кроме того, ФЗ «О валютном регулировании и валютном конторе» устанавливает лимит для переводов в сумме, не превышающей в эквиваленте 5 тыс. долларов, напоминает Гришунин.