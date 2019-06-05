До конца 2019 года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир». Об этом рассказал «Известиям» гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.

«Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платежные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», Uzcard, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнерской системы», — пояснил Комлев.

Также он отметил, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые выезжает больше всего российских туристов, и те страны, в которых живут российские граждане.



«Уже достаточно давно процесс идет с Вьетнамом, надеюсь, в ближайшее время сможем выйти на финишную прямую. Кроме того, мы работаем над организацией приема «Мира» с Таиландом и Болгарией», — сообщил Комлев.