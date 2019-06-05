Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,32% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 697,69 пункта. Индекс РТС снизился на 0,28% до отметки 1 ,303,88.

«Рост азиатских рынков, с одной стороны, и снижение Всемирным банком прогноза по экономике России с 1,5% до 1,2%, с другой, создают неопределенность перед началом торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 680—2 735 пунктов, по индексу РТС — 1 295—1 320 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.