Банк «Солидарность» открыл новый филиал в Благовещенске в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый филиал предоставляет весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, обслуживая как российских и иностранных граждан, так и представителей бизнеса РФ и зарубежья, а также являясь важным звеном в системе взаимодействия банка с зарубежными корпоративными клиентами.

Филиал планирует активно предоставлять сервис гражданам и юридическим организациям КНР и помогать физическим лицам и бизнес-структурам РФ при работе с рынками Китая.